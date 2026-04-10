ホームページ上で「漏電、ブレーカートラブルなどプロが即日解決！」といったうたい文句で集客していた電気修理店。実はホームページを運営していたのは、不要な工事を持ちかけて代金をだまし取ろうとしていた集団とみられています。実際に被害にあった女性を取材しました。■「リスティング広告」悪用か私たちが話を聞いたのは、電気の修理を業者に依頼したという女性。女性「これ直さないと（電気）つきませんよって、50何万円か