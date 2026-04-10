レギュラーシーズンの上位8チームで争う2025-26大同生命SVリーグのチャンピオンシップクォーターファイナルが10日から各地で始まります。10日はリーグ1位のNECレッドロケッツ川崎が8位の埼玉上尾メディックスの1カードが先だって激突。NEC川崎は日本代表でもプレーする佐藤淑乃選手や和田由紀子選手が来シーズンよりイタリアへ移籍が決定。昨季は決勝で大阪マーヴェラスに2戦連続0-3で敗れており、佐藤選手は「去年決勝でなかなか