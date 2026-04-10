お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢（50）が6日、自身のXを更新。“沖縄のすき焼き”を紹介し、驚きの声が上がっている。【写真】「沖縄は鍋でやらないんですか？」フォロワー驚き…“沖縄スタイル”のすき焼きを紹介したスリムクラブ真栄田真栄田は「沖縄のすき焼きです。東京で、すき焼き食べた時、鍋に入ってて卵は別皿でびっくりしました」と投稿。写真には、具材のすべてがスプーン付きの平皿に盛られた“すき焼き”が