子どもたちが新たなスタートを切ることになる入学式。有名人ママやパパも、普段メディアでは見せないレアな“親の顔”で出席している。今回は、今月、子どもたちの入学式に出席した有名人ママたちが、Instagramやブログに公開した入学式コーデの数々をまとめた。【写真】参考になる！有名人ママたちの入学式コーデ（全14枚）■ 矢口真里モーニング娘。、ミニモニなどの元メンバーで、タレント・矢口真里。2018年3月に再婚し