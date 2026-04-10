木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第1話が9日に放送。ラストの展開に反響が集まっている。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第1話モラハラ夫・渉（中村俊介）本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モ