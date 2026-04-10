◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）第８６回桜花賞・Ｇ１（１２日、阪神）の枠順が９日、確定した。クイーンＣの勝ち馬ドリームコアは７枠１４番に入った。過去３勝を挙げているが、最後に勝ったのは０６年のキストゥヘヴンまでさかのぼり、過去にはウオッカ（０７年、２着）が敗れた馬番でもある。萩原調教師は「決められた枠でジョッキー（ルメール）が対応してくれると思います。追い切