筆者の話です。帰省前、軽い気持ちで「巻きずし食べたいな」と母に伝えました。その一言の向こうにあったものを、私は想像していなかったのです。 七輪の煙 帰省すると、玄関先に七輪が出ていました。ぱちぱちと炭がはぜ、細い煙が空へ上がっています。父は火を落とそうと炭を調節していました。少しかがんだ背中がゆっくりとこちらを向きます。「アナゴをあぶったんよ」と七輪の意味を教えてくれました。それは、私がリ