スターズ･オン･アイス ジャパンツアー2026で来日フィギュアスケートのアイスショー「スターズ･オン･アイス ジャパンツアー2026」は3〜5日の大阪公演（東和薬品RACTABドーム）を終え、10〜12日は東京辰巳アイスアリーナで東京公演が行われる。海外から来日した五輪メダリストは、オフアイスで出会った驚きの日本の技術を紹介。ファンからも感嘆の声が漏れた。ミラノ・コルティナ五輪のアイスダンスで銀メダルを獲得したマディソ