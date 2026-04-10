川崎記念のホウオウルーレットは４着でした。脚は使っていますが、どうしても展開次第の面がある馬ですからね。一歩ずつ、地力をつけていく馬だと思っていますし、今回の経験を今後のレースに生かしていきたい。今週は桜花賞での騎乗馬はなく、２日ともに中山で騎乗します。日曜メインの春雷Ｓはロードフォアエース。初めてコンタクトを取った１週前の追い切りでは強烈なインパクトがあるような動きではありませんでしたが、ス