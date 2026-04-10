滋賀県に住む友人から、「これ何だか分かりますか？」と写真を見せられた。写真には、草に覆われた石垣のようなものが写っている。【画像】地域に長年住まう老女（91）を訪ねなければ判明しなかった…滋賀県に現存する“謎の遺構”の“まさかの正体”が判明する過程を写真で一気に見る友人に見せられた謎の遺構5メートル四方ほどの大きさで、綺麗に石が積まれた構造物は、かなり年季が入っているように見える。以前は完全に草