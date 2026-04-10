筆者は作家になる前、長く下っ端の公務員をしていた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）人事異動の時期になると働いていた頃のことを思い出して胃が痛くなる。新しい職場へ行くと上司や先輩がつくり笑顔を見せ、後になって自分の担当業務がトラブル事案の寄せ集めになっていることに気づく。そうやって、何も分からない下っ端の新参者に面倒をまとめて押しつけるのである。はっきり言おう。どの組織も下っ端には人権がな