現在老人ホームに入居中の佐藤愛子さん、102歳。施設に入る直前に伺ったインタビューと、娘の響子さん、孫の桃子さんからみた「作家・佐藤愛子」のありのままの姿を収録した『ぼけていく私』から、愛子さんのインタビューを抜粋してお送りします。【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆◆◆孤独と折り合うことはできないうちの者は私に、デイサービスやショートステイとかいうものに行ってほしいんです。家にいられるとうるさ