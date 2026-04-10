2月28日にイラン戦争が始まるやいなや、イランの最高指導者ハメネイ師がアメリカとイスラエルによる爆撃で殺されたことは、世界に衝撃を与えた。【画像】米コロラド州デンバーにあったパランティア本社その作戦の遂行を可能にしたと言われているのが、ピーター・ティールが2003年に立ち上げたAI企業「パランティア」である。ティールは、「ペイパル・マフィアのドン」と呼ばれ、アメリカのバンス副大統領の親友でもある。ハメ