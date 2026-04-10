退官した国家公務員の間で、コンサルティング会社など個人事務所の立ち上げが相次いでいることが文藝春秋編集部の取材で分かった。文藝春秋5月号（4月10日発売）の「官邸官僚たちの華麗なる第二の人生全25人リスト」で詳述している。【画像】フジテレビに再就職した山田元内閣広報官キャリア官僚といえば、かつては早くから事務次官候補を一人に絞り、それ以外の職員に早期退職を迫ることが習わしだった。ところが、2007年に