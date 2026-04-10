〈「三回目の候補で受賞できてよかった」「僕も三回目の候補で受賞。三回目ぐらいまでが楽しめるかもね。そこから先はだんだん楽しめなくなってくる」〉から続く『極楽征夷大将軍』（上下）文庫化に際して、2023年に本作で直木賞を受賞した垣根涼介さんと直木賞の先輩でもある池井戸潤さんとの受賞記念対談を、2023年「オール讀物」9・10月合併号から再録します。【写真】この記事の写真を見る（3枚）◆◆◆時代小説を書く難しさ池