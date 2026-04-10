お笑いコンビ・エバース（佐々木隆史、町田和樹）の関西ローカル地上波冠特番『エバースの召喚！上方バトルモンスターズ』が、ABCテレビで17日深夜に放送されることが決まった。【場面カット】貴重…エバースの大阪での姿コテコテのおっさん登場、うどん早食い対決もエバースは『M-1グランプリ』2年連続決勝進出、『ABCお笑いグランプリ』優勝と、飛ぶ鳥を落とす勢い。さらに『第11回上方漫才協会大賞』を受賞したことを記念