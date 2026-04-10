『極楽征夷大将軍』（上下）文庫化に際して、2023年に本作で直木賞を受賞した垣根涼介さんと直木賞の先輩でもある池井戸潤さんとの受賞記念対談を、「オール讀物」2023年9・10月合併号から再録します。【写真】この記事の写真を見る（3枚）◆◆◆記者会見に駆けつけた池井戸さん池井戸受賞おめでとうございます。今回、垣根さんが受賞したら駆けつけなければならないと思って。僕も密かに待ち会を開いて待っていました。垣根あ