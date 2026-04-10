ドミニカファミリー集結じゃ！広島のサンドロ・ファビアン外野手（２８）とエレフリス・モンテロ内野手（２７）が９日、母国であるドミニカ共和国のエドワード・ペレス・レジェス駐日大使から直接激励を受けて決意を新たにした。この日の試合は雨天中止。１０日から横浜スタジアムで行われるＤｅＮＡとの３連戦でドミニカパワーを見せつける。雨天中止直後のベンチ裏にカリブの風が吹いた。ドミニカ共和国のペレス駐日大使を囲