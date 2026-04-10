改造中の「いずも」艦上で実施された式典の写真が公開海上自衛隊・水上艦隊は2026年4月7日、護衛艦「いずも」とアメリカ海軍の空母「ジョージ・ワシントン」が、シスターシップイベントの一環として、互いの艦上で式典を実施したと発表しました。【画像】おお！これが改造中の護衛艦「いずも」艦上で実施された式典の様子です式典が行われたのは3月23日と27日。関係強化を図るとともに、相互の乗員員の親交を深めたとしていま