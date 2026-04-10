ミナシアは、「KOKO HOTEL 仙台駅前 Central」を5月1日に開業する。客室はスタンダードダブル、スタンダードツイン、ファミリーバンク、ユニバーサルツインの4タイプ全117室。客室にはシモンズ製ベッド、無料Wi-Fi、加湿空気清浄機、バスアメニティやスキンケア用品を備える。朝食は宮城県産食材を取り入れた和洋メニューを提供する。アクセスは、JR仙台駅西口から徒歩7分、東北自動車道仙台宮城インターチェンジ（IC）から車で約2