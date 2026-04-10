コーヒーがないと頭が回らない――それは、集中力の問題ではなく、依存への入口かもしれません。カフェインは適量なら覚醒を助けますが、摂りすぎれば不安や耐性を招き、かえって脳を鈍らせる可能性があるのです。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の新刊『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』をもとに解説します。「コーヒーを飲まないと頭が回らない」は危険信号脳に刺激を与える