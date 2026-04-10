根尾は8年目にしてプロ初勝利をあげた（C）産経新聞社やっとの思いでつかんだシーズン3勝目だった。中日は4月8日、敵地でのDeNA戦（横浜）で6-4の勝利。延長11回、4時間44分にわたるロングゲームを制した。これで開幕から4カード、11試合を終えて3勝8敗。負け越しが続いているが、白星を積み重ねていく他ない。【動画】根尾は延長10回に登板、2三振を含む三者凡退としっかり封じたこの試合で根尾昂がプロ初勝利を手にした。