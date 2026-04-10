ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの米国旅に完全密着した全１０話のトラベルドキュメンタリー「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎＳｕｍｍｅｒＶａｃａｔｉｏｎ！！−７人のアメリカ旅−」（ディズニープラスで５月１日から独占配信）の本予告とキービジュアルが９日、明らかになった。番組は昨年のワールドツアー米国公演終了直後の１０日間の夏休みに完全密着。米国を舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留（３１）の企画のもと、２