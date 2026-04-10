3月30日より、新たな連続テレビ小説『風、薫る』がスタート。時は明治15年。那須で暮らす、元家老の娘・一ノ瀬りん（見上愛）は父親を“コロリ（コレラ）”で亡くし、母親と妹の生活のために裕福な運送業の家へ嫁ぐ決意をした。【写真】第2週でヒロイン結婚!『風、薫る』の“最新”人物相関図一方、大家直美（上坂樹里）は東京のマッチ工場で低賃金で働く孤児。キリスト教会で育ったため、少し英語が話せる。まったく異なる