広島・新井貴浩監督（４９）は９日、先発ローテを再編すると明かした。同日の巨人戦は２度目の雨天中止。今季から先発に転向した２投手の疲労を考慮した配置となる。１０日からのＤｅＮＡ３連戦は初戦に床田、２戦目にターノックと続き、３戦目に９日に先発予定だった岡本が登板することが決まった。前回２日・ヤクルト戦ではプロ初先発で７回３安打無失点の好投。そこから中９日で今季初勝利を目指す。１４日からの中日２連