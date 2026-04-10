今国会で、皇室典範改正が動き出す。高市首相が改正に意欲を示し、与野党協議も近く再開される見通しだ。皇室史に詳しい島田裕巳さんは「改正議論は制度のことばかりになり、人間としての天皇や皇族の心を察するものにはなっていない」という――。■愛子さまを伴う天皇一家の被災地訪問私たちは、天皇や皇族の行動を見ていく場合、そこにどういったメッセージが込められているかを常に考える必要がある。それは、4月6日から7日に