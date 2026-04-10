大混戦が予想される今年の牝馬クラシック戦線。2歳女王・スターアニス、クイーンカップを快勝したドリームコア、無敗のリリージョワ、末脚鋭いアランカール、アネモネステークスを圧勝したディアダイヤモンドなど、どの馬にもチャンスは十分。Bコース替わりの馬場状態が勝敗を分けそう。注目の発走は15時40分。【阪神JF】スターアニスが2歳女王に…母はエピセアロームBコース替わりに注目1枠1番フェスティバルヒル牝3・55.0・坂