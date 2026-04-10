「エースゴルフクラブ西神田」の人気コーチ、吉本百花さんがいろんなお悩みに答えてくれます！ぜひ参考にしてみてください。 お悩み：ドラコンは無理でも、アイアンで届く距離を打てるニアピンくらいナイスオンして「権利アリ」としたい。ニアピンの旗に名前を書けるようになれますか？ 練習いらずのお手軽ドリルです♪ Momoka's解決法：「前傾角をキープ」してダウンブローにインパク