PTSDなどの「戦争トラウマ」に苦しんだ旧日本兵や家族に関する戦傷病者史料館「しょうけい館」の常設展示＝3月、東京都千代田区厚生労働省が所管する東京都千代田区の戦傷病者史料館「しょうけい館」が戦地で過酷な体験をして心的外傷後ストレス障害（PTSD）などの「戦争トラウマ」に苦しんだ旧日本兵や家族に関する常設展示を始めた。厚労省によると、国が戦争による心の傷に焦点を当てた常設展示をするのは初めて。展示は、