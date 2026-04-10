事故の再現実験で発火した照明器具（製品評価技術基盤機構提供）蛍光灯用の古い照明器具に発光ダイオード（LED）を取り付けて使い、器具の劣化に気づかず発煙や発火が起きた事故が多いとして、製品評価技術基盤機構（NITE）が注意を呼びかけている。使用年数が推定できた133件の事故のうち、約9割は10年以上使った製品によるものだった。ランプ部分だけでなく本体を丸ごと交換するよう求めている。NITEによると、水銀の国際的