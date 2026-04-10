◇米男子ゴルフツアーマスターズ第1日（2026年4月9日米ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC＝7565ヤード、パー72）メジャー今季第1戦が開幕し、5年ぶり2度目の優勝を目指す松山英樹（34＝LEXUS）は2バーディー、2ボギーの72で回った。ホールアウト時点で首位と5打差の23位につけた。「風はなかったけど、ないなりに向きが変わったりして難しかった。（グリーンは）固くなっていたし、速かった」。イーブンパーで回っ