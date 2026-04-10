プロ野球セ・リーグは9日、阪神とヤクルトの1試合が行われました。阪神は首位ヤクルトに勝利。4回に森下翔太選手のリーグトップ4号ソロを放つと、続く佐藤輝明選手が好走塁で二塁打とし、5番の大山悠輔選手が2点目となるタイムリーを記録します。投げては、森下選手と同期入団である茨木秀俊投手が6回無失点の好投。雨が降る中、6回は2死満塁のピンチを三振で抑えます。7回、阪神の攻撃中に降雨のため試合が中断となると、そのまま