日田美術協会の会員たちが近年描いた作品約60点を紹介する「日田美術協会会員小作品展」が9日、大分県日田市三本松のパトリア日田ギャラリーで始まった。入場無料。12日まで。小作品展は例年実施。絵の大きさは10号以下であったり、色紙サイズだったりと「小作品」に限定しており、今回は15人が出品した。日田市の亀山公園や三隈川のほか、くじゅう連山などを描いた風景画、バラやパンジーなどの具象画、明るい色彩で遊園地や