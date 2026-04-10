大分県日田市在住のオペラ歌手、柏田ほづみ（HOOOMY）さんによる公演「HOOOMY第3回ソプラノリサイタル」が18日午後2時、日田市三本松のパトリア日田小ホールで開かれる。今回初めて、ピアニストやダンサーが共演し、柏田さんの歌に彩りを添える。岩手県出身の柏田さんは幼少期から音楽に親しみ、短大の音楽学部でフルートを専攻。声楽はドイツで修行し、イタリアのオペラコンクールで優勝した経験を持つ。帰国後は大使館イベン