大分県日田玖珠地区の高校で8、9の両日、入学式が開かれた。6校で全日制、定時制計約840人が高校生活のスタートを切った。昭和学園高（日田市日ノ出町）の入学式は8日にあり、4学科の計172人が式に臨んだ。魚形幸助校長は式辞で「目標を高く掲げて、目的を定めて未来を描いて」と呼びかけた。仏教の心を学んでもらおうと、同校は式で念珠を贈っている。新入生を代表して、特別進学コースの木村優吾さんが「私に関わる全ての命