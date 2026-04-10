発生から10年を迎える熊本地震を巡り、木村敬知事は8日の定例会見で、地震の本震（2016年4月16日）で亡くなった大和晃（ひかる）さん＝当時（22）＝の捜索を、二次災害の回避を理由に発生後2週間で打ち切った当時の熊本県の対応について不十分だったとの見解を示した。「家族にもっと寄り添った対応ができたのではないか。信頼関係の構築が十分でないままの打ち切りが禍根を残した」と述べた。大和さんは、南阿蘇村の旧阿蘇大