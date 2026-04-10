昨年結成50周年を迎えた日田少年少女合唱団（江田宮子代表）の記念コンサート（西日本新聞社など後援）が、大分県日田市三本松のパトリア日田で開かれた。約千人の観客を前に、団員24人は合唱やミュージカルを披露した。合唱団は1975年に結成。小中学生と高校生が週1回活動している。市内外のイベントに参加し、韓国・釜山の合唱団とも交流してきた。記念コンサートは4日に開かれ、民謡「水郷節」や詩人金子みすゞの詩を基に