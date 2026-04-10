2025年8月の記録的大雨による災害関連死について審議する初の審査会が熊本県八代市で開かれ、同市在住の60歳代の男性2人を災害関連死と認定した。認定は3月31日付。県健康福祉政策課によると、記録的大雨を巡る災害関連死の認定は県内で初めて。災害関連死について、政府は「災害による負傷の悪化、または避難生活などにおける身体的負担による疾病」での死亡と定義している。審査会は、医師や弁護士、市職員ら5人で構成する