長崎県諫早市唯一の酒蔵「杵の川」（同市土師野尾町）が11、12日、蔵開きを開く。米価高騰に加え、猛暑による米の高温障害で仕込みに工夫が必要となり、難しさが増す酒造り。杜氏（とうじ）3年目の瀬頭（せとう）りつ子さん（50）は「米の溶けにくさに苦戦したが、農家と連携を密にすることで米作りの工程を知る機会になった」と話す。臨床心理士だった瀬頭さんは入社して10年。「諫早の特産品に合う酒を考えるのが楽しい」と