長崎に原爆が投下された8月9日にちなみ、被爆者らが平和祈念像前（長崎市）で毎月9日に行う恒例の座り込みがこの日もあった。被爆者でつくる県平和運動センターなどによる核兵器廃絶を願う活動で、県内の残る三つの被爆者団体も参加した。カラーの異なる4団体が座り込みにそろうのは異例。各代表がマイクを握り、米国やイスラエルのイラン攻撃に対する抗議の意を重ねて示した。同センターによると、1979年に始まった座り込みの