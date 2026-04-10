福岡市南区清水の西日本飲料水管理協会（牛嶋政雄会長）の9人が8日、筑前町の心身障がい児（者）療育訓練施設やすらぎ荘を訪れ、高架水槽、貯水槽の清掃や水質検査など「施設で安全で安心な水を」と奉仕活動を行った。今回で41回目。