トヨタ「ハリアー」どうなる？トヨタ「ハリアー」の新たな改良モデルが登場するとされ、ユーザーの期待が高まっています。販売店ではどのような動きがあるのか、現場の声を聞きました。1997年の初代登場以来、ハリアーは“都会派SUV”の先駆けとして独自の地位を築いてきました。【画像】超カッコイイ！ トヨタ新型「ハリアーCG」を画像で見る（42枚）2003年の2代目、2013年の3代目を経て、2020年に現行の4代目が登場。コロ