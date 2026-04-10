休止鉱山の採掘企業の廃業などに伴い、国や自治体が鉱害対策を肩代わりする「義務者不存在鉱山」が全国に32カ所ある。これらは有害物質を含んだ坑廃水が流れ続ける「負の遺産」。福岡県久山町の「中河内鉱山」もその一つだ。100年以上前に閉山した銅山の廃水処理を町が今も担う。町の許可を得て、鉱山跡を取材した。