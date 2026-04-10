佐賀銀行の定期預金利用者でつくる「ときわ安全協力会」（坂井秀明会長）は6日、佐賀県交通安全協会に対し、歩行者が安全に渡れるよう横断歩道などで掲げる横断旗3千本を贈った。子どもの交通安全などを目的に1969年から始め、今年で57回目。これまで約19万本を寄贈している。佐賀市の県警本部であった贈呈式で、坂井会長は「子どもたちはこれからすばらしい人生の一歩を踏み出す。安全に、元気に、交通ルールを守って通学し