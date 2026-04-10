核兵器廃絶と世界平和の実現を目指して活動する「高校生平和大使」の佐賀県派遣委員会は29日、第29代大使の選考会を佐賀市高木瀬町の県教育会館第一会議室で開く。今年は8月29日〜9月5日に国連欧州本部（スイス・ジュネーブ）などを訪れ、平和への思いを訴える。大使は派遣委員会がある18都道府県でそれぞれ選考を行い、全国で計22人を選ぶ。選考会では平和への思いや応募の動機を述べるスピーチ（2分程度）、小論文（15分）、