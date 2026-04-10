【釜山・飯村海遊】福岡県久留米市のシンガー・ソングライター野田かつひこさん（60）が、東京のJR新大久保駅で2001年に転落した日本人男性を助けようと犠牲になった韓国人留学生、李秀賢（イスヒョン）さん＝当時（26）＝の歌を作り、韓国・釜山市の釜山韓日文化交流協会で9日、初披露した。釜山で暮らす母、辛潤賛（シンユンチャン）さん（75）から人柄や生い立ちを聞いて作詞作曲。李さんの日韓友好への思いを込めて、辛さん