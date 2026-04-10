アサヒビール（東京）は9日、博多工場（福岡市）の移転に伴って新設する鳥栖工場（佐賀県鳥栖市）を2029年1月から操業する予定と発表した。主力のスーパードライを含むビール類や缶酎ハイ、ノンアルコール飲料などを年間2300万箱（1箱大瓶20本換算）生産する計画。