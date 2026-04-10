福岡県嘉麻市長選と市議補欠選挙（被選挙数1）が12日告示、19日投開票される。市長選はいずれも無所属で、4選を目指す現職の赤間幸弘氏（63）＝自民、公明推薦＝と元市議の佐伯憲子氏（64）による一騎打ちとなる見通し。2006年の「平成の大合併」で旧1市3町が一つになって20年。人口減に歯止めがかからず、有識者らの民間組織に「消滅可能性」と指摘された上、財政状況も険しさを増している。市再建をどう図るのか。現状を探った