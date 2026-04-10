佐賀県基山町と補聴器販売の九州リオン（福岡市）は、難聴者の支援など町民の「きこえ」に関する取り組みで連携する協定を締結した。町と包括連携協定を結ぶ久留米大（福岡県久留米市）の助言を受けながら、難聴の早期発見や相談会といった取り組みをさらに強化する。難聴は認知症リスクの一つとされる。健康増進計画の重点課題の一つに認知症とフレイル（虚弱）の予防を掲げる町は、同大や同社の協力を得て、2021年以降、介護