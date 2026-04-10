激しい痛みに苦しまず、穏やかな生活を送る。そうした医療を誰もが受けられる将来に向けた一歩としたい。厚生労働省は末期の腎不全患者について、緩和ケア病棟への入院を診療報酬の算定対象に加える。6月からの2026年度診療報酬改定で実施する。待ち望んでいた患者、家族は少なくないだろう。緩和ケア病棟では、複数の専門職が患者の体の痛みだけでなく、医療用麻薬を含む薬物療法で不安やうつなどの精神的苦痛を抑える。外